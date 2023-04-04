Думаю, що поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться, - Усик

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) доповів подробиці переговорного процесу на бій за абсолютну корону з володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

“Бій не відбувся з різних причин. Не змогли домовитися. Хтось не йде на якісь умови, корисні чи вигідні один одному. Багато незрозумілого є. Я думаю, що цей поєдинок із Тайсоном Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня”, - впевнений Усик.

“Багато в таборі зробив роботи, покращив деякі свої результати у плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. Дуже радий, що зараз перебуваю вдома.

Дивлюся на це з дуже великим позитивом. Значить, так треба було, значить, Господь десь мене зупиняє, дає трохи паузу для того, щоб потім я краще стартанув.

Коли зрозумів, що бою не буде? Коли Тайсон Ф’юрі сказав за 70 на 30. Вся команда сказала, що він божевільний. Буквально наступного дня я погодився.

Тут не в грошах справа, а в поєдинку, в абсолюті. Гроші це, звичайно, добре для родини, я міг би допомогти тим, кому це потрібно. Але тут саме поєдинок, його масштаб. Бій за абсолют, якого вже не було багато десятиліть”, - додав чемпіон.

“Мені здається, що він не тренувався. Він непередбачуваний, багато чого хоче на свій лад. Він навіть не міг подумати, що я погоджуся на всі умови, які він пропонував. З ним не можна бути впевненим на три відсотки або навіть один, що він вийде на поєдинок.

Він грає у свою гру і вважає себе королем”, - зазначив українець.

Бій Усик – Ф’юрі мав пройти 29 квітня у Лондоні. Проте представники Усика заявили, що вийшли із переговорного процесу. За словами менеджера Олександра - Егіса Клімаса, команда Ф’юрі вимагала занадто багато, незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) досі впевнений, що бій Усик - Ф'юрі ще остаточно не зірвався.