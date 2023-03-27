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УАФ подала до суду на українські ЗМІ за "поширення хибної інформації" про Павелка

"Жодних заборон щодо переобрання президента організації до виконкому УЄФА не існує".

УАФ подала до суду на українські ЗМІ за "поширення хибної інформації" про Павелка
Андрій Павелко
Фото: Команда

Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті випустила заяву, в якій спростувала новини від ТСН та УНІАН, у яких було оголошено, що президент організації Андрій Павелко не зможе переобратися до виконавчого комітету УЄФА.

"Жодного рішення суду, яке б забороняло президенту УАФ Андрію Павелку переобиратися до складу Виконкому УЄФА, не існує.

Андрій Павелко успішно пройшов усі перевірки УЄФА, після чого його кандидатуру було затверджено на виборах до виконкому організації. Він є єдиним представником від України серед усіх кандидатів", - йдеться у заяві.

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"Захистити своє місце в керівному органі УЄФА для України надзвичайно важливо, адже наступні два роки своє представництво у ньому матиме «країна 404». Остання, беззаперечно, зацікавлена в тому, аби наша держава втратила в УЄФА свої чинні позиції.

УАФ змушена подати до суду на видання УНІАН і ТСН за поширення неправдивої інформації у статтях «Через рішення суду Павелко не може переобиратися до УЄФА», "Суд заборонив Павелку переобиратися до УЄФА: деталі гучної справи".

Просимо ЗМІ уважно ставитися до подібних вкидів, перевіряти інформацію й не ставати спільниками опонентів України в її боротьбі за своє футбольне представництво на міжнародній арені", - наголошується у документі.

Нагадаємо, що раніше за рішенням Печерського суду Павелка було усунуто з посади президента УАФ до 13 травня.

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