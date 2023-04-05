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Росіян та білорусів допустили до міжнародних турнірів з боротьби

У Швейцарії Об'єднаний світ боротьби провів позачергову нараду.

Росіян та білорусів допустили до міжнародних турнірів з боротьби
Фото: uww.org

Виконкомом Об'єднаного світу боротьби (UWW) було ухвалено рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, інформує пресслужба організації.

Ісполком United World Wrestling підтвердив відданість організації зміцненню миру та братерства за допомогою спорту та свою солідарність із народом України. UWW продовжить підтримувати українську борцівську спільноту, як це було з початку війни", - йдеться у комюніке.

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"Загалом UWW одноголосно висловився за повернення до змагань борців із Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК.

Для старших вікових категорій має бути сформовано незалежну комісію для перевірки відповідності вимогам усіх спортсменів з Росії та Білорусі на основі рекомендованих МОК умов участі. Точних критеріїв та членів комісії буде визначено найближчими тижнями.

UWW схвалив негайний дозвіл борцям у вікових категоріях до 15 і до 17 років виступати як нейтральні спортсмени на міжнародних змаганнях", - зазначено в заяві.

"Санкції щодо урядів чи державних чиновників Росії та Білорусі зберігаються, і жодні міжнародні заходи під егідою UWW не повинні проводитись або надаватися для РФ", - наголошується в документі.

"Спорт протягом всієї історії був засобом зближення людей", - заявив президент UWW Ненад Лалович. - Боротьба, як вид спорту, має унікальну здатність об'єднувати людей з різних культур. Вона має величезний потенціал, щоб допомогти у побудові миру та терпимості між різними спільнотами, країнами та регіонами", - наголосив функціонер.

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