Хорватський футбольний клуб відсторонив українського захисника від тренувань і ігор

Клуб "Осієк" з однойменного хорватського міста оштрафував, а також відсторонив від ігор і тренувань з основною командою українського захисника Євгена Чеберка, повідомляє клубна пресслужба.

Рішення ухвалили через демарш, який колишній гравець "Дніпра" та "Зорі" влаштував після того, як хорвати не прийняли трансферну пропозицію від одного з клубів МЛС.

"Євген Чеберко був оштрафований відповідно до регламенту клубу і до подальшого розпорядження тренуватиметься окремо від команди після того, як сказав тренеру, що не готовий грати в матчі з "Рієкою", і що він не хоче їхати з командою.

Така реакція сталася після того, як минулого тижня надійшла офіційна пропозиція від іноземного клубу. Її було відхилено, оскільки клуб переживає делікатний момент сезону, намагаючись стабілізувати результати та закріпитися на третьому місці.

Оскільки гравець наполягав на відході, йому було запропоновано здійснити трансфер після закінчення чемпіонату, на що він не погодився", - пояснює ситуацію клуб.

"Осієк" завжди мав справедливі стосунки з гравцем, у клубу немає боргів перед гравцем, клуб виявив велику чуйність у ситуації, коли батьківщина гравця опинилася у вирі війни, і на знак підтримки гравець був капітан команди в грі проти "Вараждіна".

Єдине, чого ми просили натомість, це професійні відносини, яких, очевидно, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали. Будь-який вид шантажу, гри з репутацією клубу або постановка власних інтересів вище за інтереси клубу є неприпустимими", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 2020 року Чеберко дебютував за національну команду України.