Павелка переобрано до виконкому УЄФА

Президента УАФ у виконавчому комітеті європейської федерації переобрано на другий термін.

Сьогодні у Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес УЄФА.

Крім переобрання Александера Чеферіна на пост президента організації, також проходили вибори до виконавчого комітету.

Одним із претендентів на місце у виконком УЄФА на 4-річний мандат був президент УАФ Андрій Павелко, якого, згідно з акаунтом УЄФА у Twitter, і було переобрано до виконкому. Він став одним із семи його учасників.

⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:



🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)

🇫🇷 Philippe Diallo (France)

🇦🇱 Armand Duka* (Albania)

🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)

🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)

🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)

🇪🇸 Luis… — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Нагадаємо, що вперше Павелко став членом виконкому УЄФА 7 лютого 2019 року.