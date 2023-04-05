Павелка переобрано до виконкому УЄФА

Сьогодні у Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес УЄФА.
Крім переобрання Александера Чеферіна на пост президента організації, також проходили вибори до виконавчого комітету.
Одним із претендентів на місце у виконком УЄФА на 4-річний мандат був президент УАФ Андрій Павелко, якого, згідно з акаунтом УЄФА у Twitter, і було переобрано до виконкому. Він став одним із семи його учасників.
⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)
🇫🇷 Philippe Diallo (France)
🇦🇱 Armand Duka* (Albania)
🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)
🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)
🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)
🇪🇸 Luis…
Нагадаємо, що вперше Павелко став членом виконкому УЄФА 7 лютого 2019 року.