Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
ГоловнаСпорт

Павелка переобрано до виконкому УЄФА

Президента УАФ у виконавчому комітеті європейської федерації переобрано на другий термін.

Павелка переобрано до виконкому УЄФА
Андрій Павелко і Олександер Чеферін
Фото: ffu.com

Сьогодні у Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес УЄФА.

Крім переобрання Александера Чеферіна на пост президента організації, також проходили вибори до виконавчого комітету.

Одним із претендентів на місце у виконком УЄФА на 4-річний мандат був президент УАФ Андрій Павелко, якого, згідно з акаунтом УЄФА у Twitter, і було переобрано до виконкому. Він став одним із семи його учасників.

Нагадаємо, що вперше Павелко став членом виконкому УЄФА 7 лютого 2019 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також