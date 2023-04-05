Польща скасувала етап Кубка світу через допуск російських фехтувальниць

Польща відмовилася від проведення жіночого етапу Кубка світу з фехтування через допуск росіянок та білорусок, повідомляє пресслужба Федерації фехтування Польщі (PZS).

Етап мав відбутися з 21 по 23 квітня в Познані.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Каталізатором цього рішення PZS стали ухвалені вчора FIE зміни, які позбавляють приймаючу сторону будь-якого впливу на процес перевірки та прийому учасників і персоналу.

Зазначимо, від проведення етапу Кубка світу з фехтування з аналогічної причини відмовилася і Франція.