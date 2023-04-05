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Польща скасувала етап Кубка світу через допуск російських фехтувальниць

Раніше аналогичне рішення ухвалила Франція.

Польща скасувала етап Кубка світу через допуск російських фехтувальниць

Польща відмовилася від проведення жіночого етапу Кубка світу з фехтування через допуск росіянок та білорусок, повідомляє пресслужба Федерації фехтування Польщі (PZS).

Етап мав відбутися з 21 по 23 квітня в Познані.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Каталізатором цього рішення PZS стали ухвалені вчора FIE зміни, які позбавляють приймаючу сторону будь-якого впливу на процес перевірки та прийому учасників і персоналу.

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Зазначимо, від проведення етапу Кубка світу з фехтування з аналогічної причини відмовилася і Франція.

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