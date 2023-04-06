Президент УЄФА прокоментував можливе зняття бану з Росії

Напередодні у Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес УЄФА, на якому Олександера Чеферіна було переобрано на посаду президента УЄФА.
У зв'язку з цим словенський функціонер дав пресконференцію, на якій, зокрема, висловився і щодо усунення команд із Росії від турнірів під егідою союзу.
"Поки що не закінчиться війна, не бачу можливості щось змінювати", - цетує Чеферіна sportschau.de.
Зазначимо, рішення про усунення команд може ухвалювати виключно виконком УЄФА.
Додамо, що до Виконавчого комітету УЄФА входять 20 членів (серед яких одна жінка). Одним із них, як і раніше, є Олександр Дюков, президент Російського футбольного союзу та голова "Газпром нафти".
Він продовжує виконувати свої обов'язки, бо ФІФА та УЄФА дискваліфікували лише російські команди, а не асоціації. На Конгресі УЄФА у Лісабоні Дюков відмовився давати коментарі на цю тему.
Нагадаємо, що також було переобрано до виконкому УЄФА Андрія Павелка.