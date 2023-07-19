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Кохан завоював ще одну олімпійську ліцензію для України

Михайло виграв змагання в Угорщині.

Кохан завоював ще одну олімпійську ліцензію для України
Михайло Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

На змаганнях золотої серії Світового континентального туру в Угорщині український метальник молота Михайло Кохан виграв змагання з результатом 79,37 метра.

З найкращим для себе результатом у сезоні 22-річний спортсмен також виконав олімпійський норматив (78,20 метри). Михайло 

завоював четверту для України ліцензію на Олімпіаду-2024 в легкій атлетиці.

Зазначимо, окрім українця ніхто з учасників в метанні молота таку ліцензію не завоював.

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Підсумкові результати.

  1. Михайло Кохан (Україна) – 79,37 метра
  2. Войцех Новіцкі (Польща) – 77.89 м
  3. Бенце Галаш (Угорщина) – 77.82.
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