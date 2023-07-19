Кохан завоював ще одну олімпійську ліцензію для України

На змаганнях золотої серії Світового континентального туру в Угорщині український метальник молота Михайло Кохан виграв змагання з результатом 79,37 метра.

З найкращим для себе результатом у сезоні 22-річний спортсмен також виконав олімпійський норматив (78,20 метри). Михайло

завоював четверту для України ліцензію на Олімпіаду-2024 в легкій атлетиці.

Зазначимо, окрім українця ніхто з учасників в метанні молота таку ліцензію не завоював.

Підсумкові результати.