Кохан завоював ще одну олімпійську ліцензію для України

На змаганнях золотої серії Світового континентального туру в Угорщині український метальник молота Михайло Кохан виграв змагання з результатом 79,37 метра.
З найкращим для себе результатом у сезоні 22-річний спортсмен також виконав олімпійський норматив (78,20 метри). Михайло
завоював четверту для України ліцензію на Олімпіаду-2024 в легкій атлетиці.
Зазначимо, окрім українця ніхто з учасників в метанні молота таку ліцензію не завоював.
Підсумкові результати.
- Михайло Кохан (Україна) – 79,37 метра
- Войцех Новіцкі (Польща) – 77.89 м
- Бенце Галаш (Угорщина) – 77.82.