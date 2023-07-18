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УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА покарати РФС за включення кримських клубів до чемпіонату Росії

Українська асоціація звернулася до керівних футбольних органів з офіційним листом.

УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА покарати РФС за включення кримських клубів до чемпіонату Росії
Фото: УАФ

Після того, як кримські клуби "Севастополь" та ялтинський "Рубін" стартували у розіграші Другої ліги Росії, Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом з вимогою виключення РФС із членства у ФІФА та УЄФА.

"Ми вже кілька разів зверталися до ФІФА та УЄФА щодо спроб керівництва російського футболу включити українські клуби для участі в російських внутрішніх чемпіонатах. Звертаємося до вас знову з приводу цього питання з проханням розглянути та вжити заходів для усунення ще одного порушення Росією всіх існуючих правил і норм.

У наших офіційних листах № 635 від 01.07.2023 та № 741 від 22.06.2023 ми звернули вашу увагу на інформацію з відкритих джерел про те, що ФК "Севастополь" та ФК "Рубін" (Ялта) з тимчасово окупованого Криму отримали сертифікати на участь у Другій лізі Росії (третій національний дивізіон). Дозвіл на проведення такої дії фактично демонструє зневагу до позиції та попередніх рішень ФІФА та УЄФА (2014 року УЄФА надав Криму особливий статус).

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Незважаючи на численні звернення УАФ до ФІФА та УЄФА із цього приводу, 16.07.2023 ФК "Севастополь" та ФК "Рубін" (Ялта) провели свої перші матчі в Другому російському дивізіоні. Ми розцінюємо такі дії як грубе порушення статутів ФІФА й УЄФА та рішення УЄФА про особливий статус кримського футболу.

У світлі вищезазначеного УАФ знову звертається до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість виключення РФС із членства у ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світу й Європи та цінностям всесвітньої футбольної сім'ї", - ідеться в листі УАФ на адресу УЄФА та ФІФА.

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