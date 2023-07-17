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Геращенко та Левченко здобули медалі та олімпійські ліцензії на етапі Діамантової ліги

Турнір пройшов у Хожуві.

Геращенко та Левченко здобули медалі та олімпійські ліцензії на етапі Діамантової ліги
Ірина Геращенко
Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко виграла етап Діамантової ліги, що відбувся у польському Хожуві.

У найкращій спробі Ірина взяла планку на висоті 1,98 м.

Зазначимо, таку саму висоту взяли ще дві спортсменки – співвітчизниця Геращенко Юлія Левченко та австралійка Нікола Оліслагерс, яка зробила це за меншу кількість спроб, аніж Левченко, завдяки чому й виборола "срібло".

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Діамантова Ліга. Хожув, Польща.

  1. Ірина Геращенко (Україна) - 1,98 м.
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,98 м.
  3. Юлія Левченко (Україна) - 1,98 м.

Додамо, що всі три легкоатлетки вибороли ліцензії на Олімпійські ігри до Парижа, виконавши норматив, який складав 1,97 м.

Лідер світового сезону Ярослава Магучіх не взяла участь у змаганнях. Причиною цього стала сперше затримка, а потім і зовсім скасування рейсу українки в Хожув.

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