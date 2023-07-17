Геращенко та Левченко здобули медалі та олімпійські ліцензії на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко виграла етап Діамантової ліги, що відбувся у польському Хожуві.
У найкращій спробі Ірина взяла планку на висоті 1,98 м.
Зазначимо, таку саму висоту взяли ще дві спортсменки – співвітчизниця Геращенко Юлія Левченко та австралійка Нікола Оліслагерс, яка зробила це за меншу кількість спроб, аніж Левченко, завдяки чому й виборола "срібло".
Діамантова Ліга. Хожув, Польща.
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,98 м.
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,98 м.
- Юлія Левченко (Україна) - 1,98 м.
Додамо, що всі три легкоатлетки вибороли ліцензії на Олімпійські ігри до Парижа, виконавши норматив, який складав 1,97 м.
Лідер світового сезону Ярослава Магучіх не взяла участь у змаганнях. Причиною цього стала сперше затримка, а потім і зовсім скасування рейсу українки в Хожув.