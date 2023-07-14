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"Зоря" також гратиме домашні матчі єврокубків у Польщі

"Чоловіки" обрали ареною дислокації обрала Люблін.

"Зоря" також гратиме домашні матчі єврокубків у Польщі
Фото: lublininfo.com

"Зоря", як і рік тому, місцем проведення домашніх матчів єврокубків обрала "Арену Люблін", повідомляє клубна пресслужба. 

На цій арені грає місцевий клуб "Мотор".

"Арена Люблін" вміщує понад 15 тисяч уболівальників.

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Луганчани розпочнуть свої виступи у єврокубках із кваліфікації Ліги Європи. Свого стартового суперника команда дізнається на початку серпня.

Зазначимо, що сьогодні "Зоря" зіграє контрольний матч із клубом "Мотор" (Люблін).

Нагадаємо, інший український клуб "Ворскла" гратиме домашні матчі Ліги конференцій УЄФА також у польському місті - Тихи.

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