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Світоліна змістила Калініну з "Олімпу" українського жіночого тенісу

Еліна повернула собі титул першої ракетки країни.

Світоліна змістила Калініну з "Олімпу" українського жіночого тенісу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Сьогодні було опубліковано обновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Успіх на "Вімблдоні" (вихід у півфінал) дозволив Еліні Світоліній повернути собі титул першої ракетки України.

Еліна злетіла майже на 50 позицій і зараз посідає 27 місце у світовому рейтингу. Слідом за нею розташувалася експерша ракетка України Ангеліна Калініна.

А очолює світовий рейтинг, як і раніше, полька Іга Швьонтек. Проте до неї стрімко наблизилася білоруска Арина Соболенко.

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Рейтинг WTA від 17 липня.

  1. (1)Іга Швьонтек (Польща) – 9315
  2. (2). Арина Соболенко (Білорусь) - 8845
  3. (3). Олена Рибакіна (Казахстан) - 5465
  4. (4). Джессіка Пегула (США) - 5395
  5. (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4865
  6. (6). Онс Жабер (Туніс) - 4846
  7. (7). Корі Гауфф (США) - 3435
  8. (9). Петра Квітова (Чехія) - 3341
  9. (8). Марія Саккарі (Греція) - 3310
  10. (42). Маркета Вондроушова (Чехія) - 3106

...

  • 27 (76). Еліна Світоліна - 1578
  • 28 (26). Ангеліна Калініна (Україна) - 1567
  • 35 (36). Марта Костюк (Україна) - 1300
  • 46 (60). Леся Цуренко (Україна) - 1122
  • 100 (85). Катерина Байндль (Україна) - 677
  • 149 (152). Даяна Ястремська (Україна) - 480
  • 155 (151). Дарина Снігур (Україна) - 463
  • 189 (183). Катаріна Завацька (Україна) – 366.
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