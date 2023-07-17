Світоліна змістила Калініну з "Олімпу" українського жіночого тенісу

Сьогодні було опубліковано обновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Успіх на "Вімблдоні" (вихід у півфінал) дозволив Еліні Світоліній повернути собі титул першої ракетки України.
Еліна злетіла майже на 50 позицій і зараз посідає 27 місце у світовому рейтингу. Слідом за нею розташувалася експерша ракетка України Ангеліна Калініна.
А очолює світовий рейтинг, як і раніше, полька Іга Швьонтек. Проте до неї стрімко наблизилася білоруска Арина Соболенко.
Рейтинг WTA від 17 липня.
- (1)Іга Швьонтек (Польща) – 9315
- (2). Арина Соболенко (Білорусь) - 8845
- (3). Олена Рибакіна (Казахстан) - 5465
- (4). Джессіка Пегула (США) - 5395
- (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4865
- (6). Онс Жабер (Туніс) - 4846
- (7). Корі Гауфф (США) - 3435
- (9). Петра Квітова (Чехія) - 3341
- (8). Марія Саккарі (Греція) - 3310
- (42). Маркета Вондроушова (Чехія) - 3106
...
- 27 (76). Еліна Світоліна - 1578
- 28 (26). Ангеліна Калініна (Україна) - 1567
- 35 (36). Марта Костюк (Україна) - 1300
- 46 (60). Леся Цуренко (Україна) - 1122
- 100 (85). Катерина Байндль (Україна) - 677
- 149 (152). Даяна Ястремська (Україна) - 480
- 155 (151). Дарина Снігур (Україна) - 463
- 189 (183). Катаріна Завацька (Україна) – 366.