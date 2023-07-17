Світоліна змістила Калініну з "Олімпу" українського жіночого тенісу

Сьогодні було опубліковано обновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Успіх на "Вімблдоні" (вихід у півфінал) дозволив Еліні Світоліній повернути собі титул першої ракетки України.

Еліна злетіла майже на 50 позицій і зараз посідає 27 місце у світовому рейтингу. Слідом за нею розташувалася експерша ракетка України Ангеліна Калініна.

А очолює світовий рейтинг, як і раніше, полька Іга Швьонтек. Проте до неї стрімко наблизилася білоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA від 17 липня.

(1)Іга Швьонтек (Польща) – 9315 (2). Арина Соболенко (Білорусь) - 8845 (3). Олена Рибакіна (Казахстан) - 5465 (4). Джессіка Пегула (США) - 5395 (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4865 (6). Онс Жабер (Туніс) - 4846 (7). Корі Гауфф (США) - 3435 (9). Петра Квітова (Чехія) - 3341 (8). Марія Саккарі (Греція) - 3310 (42). Маркета Вондроушова (Чехія) - 3106

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