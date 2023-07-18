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Брат гравця збірної України потрапив у заявку Севастополя у ФНЛ, - ЗМІ

Кримські клуби офіційно зіграли у чемпіонаті Росії.

Брат гравця збірної України потрапив у заявку Севастополя у ФНЛ, - ЗМІ
Дмитро Матвієнко
Фото: ФК "Таврія"

Напередодні Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом з вимогою виключення РФС із членства у ФІФА та УЄФА, після того, як кримські клуби "Севастополь" та ялтинський "Рубін" стартували у розіграші Другої ліги Росії

Як стверджує isport.ua, у заявку "Севастополя" на поточний сезон у ФНЛ потрапив рідний брат захисника збірної України і донецького "Шахтаря" Миколи Матвієнка Дмитро.

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31-річний гравець встиг пограти за "Таврію" та "Олімпік", потім вирушив у Придністров'я, а звідти вже з російським паспортом поїхав до Криму.

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