Глава МОК скорегував дату, про яку інформував оргкомітет Олімпіади-2024 щодо росіян та білорусів.

Рішення буде ухвалено не раніше жовтня.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що питання участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 навряд чи приймуть раніше сесії в жовтні.

"Ми не поспішаємо. Нам необхідно бути максимально впевненими, що зроблено правильний вибір. Я не можу припустити, що рішення буде до сесії МОК у жовтні в Індії.

Ми маємо місію, щоб об'єднати всіх спортсменів світу у мирному змаганні. Ми зобов'язані не карати спортсменів за дії їхнього уряду", - цитує Баха Inside the Games. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше голова оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге заявив, що рішення щодо росіян та білорусів ухвалять не раніше вересня.