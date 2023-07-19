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Глава МОК скорегував дату, про яку інформував оргкомітет Олімпіади-2024 щодо росіян та білорусів.

Рішення буде ухвалено не раніше жовтня.

Глава МОК скорегував дату, про яку інформував оргкомітет Олімпіади-2024 щодо росіян та білорусів.
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що питання участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 навряд чи приймуть раніше сесії в жовтні.

"Ми не поспішаємо. Нам необхідно бути максимально впевненими, що зроблено правильний вибір. Я не можу припустити, що рішення буде до сесії МОК у жовтні в Індії.

Ми маємо місію, щоб об'єднати всіх спортсменів світу у мирному змаганні. Ми зобов'язані не карати спортсменів за дії їхнього уряду", - цитує Баха Inside the Games.

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Нагадаємо, раніше голова оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге заявив, що рішення щодо росіян та білорусів ухвалять не раніше вересня.

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