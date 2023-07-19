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УЄФА оцінює ситуацію за участю у чемпіонаті Росії кримських клубів

"Севастополь" та "Рубін" провели матчі у Другій лізі.

УЄФА оцінює ситуацію за участю у чемпіонаті Росії кримських клубів
Фото: uefa.com

УЄФА висловився про участь кримських клубів у чемпіонаті Росії, повідомляє xsport.ua.

"Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС та створення у Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення.

Ми знаходимося в контакті з РФС та Українською асоціацією футболу", - говорить заява європейського футбольного органу.

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Нагадаємо, два кримські клуби – "Севастополь" та ялтинський "Рубін" зіграли у Другій лізі Росії.

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