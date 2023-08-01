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The Ring скинув Усика з "Олімпа" рейтингу боксерів поза категорією

Олександр – третій.

The Ring скинув Усика з "Олімпа" рейтингу боксерів поза категорією
Теренс Кроуфорд
Фото: EPA/UPG

Абсолютний чемпіон світу у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0) став лідером рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring, повідомляє sport.ua.

35-річний американець після перемоги над Ерролом Спенсом змістив з вершини реєстру чемпіона WBA, IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0).

Усика також випередив чемпіон WBC і WBO в першій напівлегкій вазі Наоя Іноуе (25-0). Він – другий, а Усик замикає топ-3.

На четвертій позиції йде абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (59-2), на п'ятій – чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмітрій Бівол (21-0), на шостій - ексчемпіон WBC, IBF і WBA в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-1). Далі йдуть абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0), регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (29-0) і чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1).

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Замикає десятку найкращих ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3).

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