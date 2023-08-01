Перша ракетка України Еліна Світоліна (№27 WTA) успішно стартувала на турнірі у Вашингтоні Citi Open.

У першому колі Еліна зустрічалася з екс-першою ракеткою світу Вікторією Азаренко (№19 WTA, Білорусь).

Нагадаємо, менше місяця тому суперниці вже зустрічалися в 1/8 фіналу Вімблдону. Тоді вольову перемогу здобула Світоліна – 2:6, 6:4, 7:6 (11-9).

Цього разу поєдинок склався не менш завзято та знову закінчився перемогою українки – 7:6 (7-2), 6:4.

Closing out the win with a winner 💥@ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0 — wta (@WTA) August 1, 2023

Додамо, що до другого кола турніра вийшла також Марта Костюк (№34 WTA).

В 1/16 фіналу українка зломала опір канадки Б'янкі Андреєску (№44 WTA) - 2:6, 6:3, 7:6(7-5).