На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСпорт

Світоліна обіграла другу ракетку Білорусі на турнірі у США

Вікторія Азаренко знову поступилася українці.

Світоліна обіграла другу ракетку Білорусі на турнірі у США
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№27 WTA) успішно стартувала на турнірі у Вашингтоні Citi Open.

У першому колі Еліна зустрічалася з екс-першою ракеткою світу Вікторією Азаренко (№19 WTA, Білорусь).

Нагадаємо, менше місяця тому суперниці вже зустрічалися в 1/8 фіналу Вімблдону. Тоді вольову перемогу здобула Світоліна – 2:6, 6:4, 7:6 (11-9).

Підписуйтесь на наш Google News

Цього разу поєдинок склався не менш завзято та знову закінчився перемогою українки – 7:6 (7-2), 6:4.

Додамо, що до другого кола турніра вийшла також Марта Костюк (№34 WTA).

В 1/16 фіналу українка зломала опір канадки Б'янкі Андреєску (№44 WTA) - 2:6, 6:3, 7:6(7-5).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies