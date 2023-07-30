Українські важкоатлети здобули медалі на Чемпіонаті Європи в Бухаресті

За перші чотири дні молодіжного Чемпіонату Європи з важкої атлетики українські спортсмени вибороли вже 21 медаль.

Наприкінці липня в Румунії стартував Чемпіонат Європи з важкої атлетики у вікових категоріях до 20 та до 23 років. В змаганнях беруть участь 387 учасників із 34 країн, а Україну представляють 29 важкоатлетів.

За перші чотири дні турніру 15 українських спортсменів здобули 21 медаль, зокрема 11 золотих нагород. Найбільш вражаючим став виступ Каміли Конотоп у ваговій категорії до 59 кг, яка здобула звання абсолютної чемпіонки Європи серед молоді до 23 років.

Вона виборола одразу три золоті медалі та побила власні рекорди, встановлені нею на попередньому Чемпіонаті Європи. Українська важкоатлетка додала по кілограму ваги у кожній вправі: ривку – 107 кг, поштовху – 130 кг та сумі двоборства – 237 кг.

У ваговій категорії до 59 кг серед юніорів до 20 років українки здобули і золото, і срібло. Світлана Самуляк стала абсолютною чемпіонкою Європи з трьома золотими нагородами, а Ольга Івженко виборола три срібні медалі.

Не менш вражаючим був виступ Марії Гангур у ваговій категорії до 64 кг. Вона також завоювала три золота і титул абсолютної чемпіонки Європи серед молоді до 23 років. Серед юніорів до 20 років чудово виступила Віталія Филипів, яка принесла збірній дві золоті медалі та одну срібну.

У ваговій категорії до 49 кг Руслана Кузікова виборола срібло у поштовху та сумі двоборства серед молоді до 23 років, а Юлія Ковальова отримала бронзову медаль серед юніорів до 20 років.

Серед чоловіків, які вже виступили на Чемпіонаті Європи, срібним призером у віковій категорії до 20 років у сумі двоборства став Андрій Ревко. У ваговій категорії до 55 кг він здобув бронзу в ривку та срібло у поштовху.

"Наші спортсмени вже вкотре доводять рішучість, відданість і силу волі українців. Завдяки їм наш прапор майоріє на весь світ, демонструючи незламний дух українського народу. Ми ж продовжимо працювати над створенням найбільш сприятливих умов для розвитку та успішних виступів наших спортсменів", – сказав президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Нагадаємо, минулого року жіноча збірна України з важкої атлетики виграла Чемпіонат Європи в Албанії, а збірна команда України (жінки + чоловіки) посіла друге загальнокомандне місце з рекордною для себе кількістю нагород.