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Міжнародна федерація важкої атлетики допустила російських спортсменів до змагань

Атлети зможуть змагатися в нейтральному статусі.

Міжнародна федерація важкої атлетики допустила російських спортсменів до змагань
Фото: EPA/UPG

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) допустив російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації у нейтральному статусі, повідомляє xsport.ua.

"Після сьогоднішнього онлайн-засідання виконавчого комітету IWF прийняла рішення схвалити і застосувати рекомендації МОК для міжнародних федерацій і міжнародних організаторів спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях.

Ці умови стосуються кваліфікаційних критеріїв, яких повинні дотримуватися спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі у змаганнях IWF, а також дотримання суворого нейтралітету під час участі у цих заходах", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Ненсі Фезер виступила за заборону видачі віз російським і білоруським спортсменам. 

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