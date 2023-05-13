Міжнародна федерація важкої атлетики допустила російських спортсменів до змагань

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) допустив російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації у нейтральному статусі, повідомляє xsport.ua.

"Після сьогоднішнього онлайн-засідання виконавчого комітету IWF прийняла рішення схвалити і застосувати рекомендації МОК для міжнародних федерацій і міжнародних організаторів спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях.

Ці умови стосуються кваліфікаційних критеріїв, яких повинні дотримуватися спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі у змаганнях IWF, а також дотримання суворого нейтралітету під час участі у цих заходах", - йдеться в заяві.