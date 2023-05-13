Берінчик відмовився від захисту титулу, залишивши пояс EBU вакантним

Непереможений чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) залишив вакантним пояс EBU, який йому належав, повідомляє isport.ua з посиланням на Boxing Scene.

Український боксер мав провести захист титулу чемпіона Європи проти Еміліано Марсілі (42-0-1, 16 КО). Бій мав відбутися 24 червня в Італії, проте українець відмовився від зустрічі в ринзі з 46-річним італійцем та звільнив пояс.

Тепер Марсілі шукатимуть нового опонента, із яким він посперечається за вакантний титул EBU.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою в грудні 2022 року Берінчик здобув перемогу над французом Іваном Менді одноголосним рішенням суддів та завоював той самий пояс EBU.