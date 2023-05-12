Збірна Іраку з футболу відмовилася від товариського матчу з Росією

Збірна Іраку з футболу розглядала можливість проведення восени спарингу проти національної команди Росії, але вирішувала відмовитися від цієї ідеї, пославшись на інші плани.

"Ми розглядали проведення товариського матчу між збірними Іраку і Росії в День FIFA, 7 вересня, але все залишилося на стадії інтересів.

Ми вирішили брати участь в товариському турнірі чотирьох збірних: Іраку, Йорданії, Катару та Ірану. Першість пройде в Йорданії на початку вересня.

Що стосується наших відносин з РФС, то федерації співпрацюють один з одним. Однак зараз між ФФІ і РФС не ведеться ніякі переговори про проведення товариських матчів головних національних команд", - заявив прессекретар збірної Іраку Мохаммед Імад.

Нагадаємо, збірні цих країн уже проводили цього року товариський матч – 26 березня у Санкт-Петербурзі зустріч завершилася перемогою росіян – 2:0.

Загалом після усунення ФІФА від офіційних турнірів збірна Росії провела п'ять товариських зустрічей. Наразі збірна Росії не має запланованих матчів.