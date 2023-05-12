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Шевченко назвав причину поразки "Мілана" від "Інтера" у першому півфіналі ЛЧ

Rossoneri поступилися психологічно.

Шевченко назвав причину поразки "Мілана" від "Інтера" у першому півфіналі ЛЧ
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Мілан" у ролі господаря поля програв "Інтеру" – 0:2.

Легенда українського футболу та міланського клубу Андрій Шевченко, який був присутній на "Сан-Сіро" у якості почесного гостя, назвав причину поразки Rossoneri від своїх земляків.

На думку колишнього головного тренера "Дженоа" підопічні Стефана Піолі поступилися "Інтеру" насамперед психологічно, але ще можуть відігратися.

""Мілан" поступився Інтеру психологічно. У першому таймі вони не змогли включитися в гру, у другому, з деякими змінами та більш вірним настроєм, їм вдалося зіграти краще.

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Підсумок цього матчу на користь Nerazzurri, але, на мій погляд, "дияволи" все ще можуть відігратися у зустрічі у відповідь", - заявив Шевченко в інтерв'ю Prime Video.

Нагадаємо, матч у відповідь відбудеться 16 травня там же на "Сан-Сіро".

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