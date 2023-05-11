Ексгравець "Динамо" отримав річну дискваліфікацію за договірні матчі у Білорусі

У Білорусі спалахнув футбольний скандал із договірними матчами за участю кількох команд.

Зокрема, Комітетом контрольно-дисциплінарним та з етичних питань Асоціації білоруської федерації футболу (АБФФ) було розглянуто відомості, що надійшли зі Слідкому РБ, про те, що під час чемпіонату Білорусі-2022 серед команд вищої ліги керівництвом ФК "Шахтар" (Солігорськ) було організовано договірні матчі , а також здійснювалося неправомірне фінансове стимулювання команд вищої ліги, після чого було порушено дисциплінарне провадження, в рамках якого було опитано понад 20 осіб, причетних до вищезазначених подій, повідомляє пресслужба АБФФ.

За підсумками кількох засідань було ухвалено рішення оштрафувати "Шахтар" на 370 тис. білоруських рублів (5,4 млн грн.), позбавити команду 30 турнірних очок у чемпіонаті-2023, та 20-ти очок у чемпіонаті-2024.

Крім того, позбавити команду золотих нагород у чемпіонаті-2022.

Срібних нагород втратив і "Енергетик-БДУ". Дисциплінарні санкції також застосували до "Белшини".

Водночас низка осіб отримали дискваліфікації. Одним із них виявився гравець "Шахтаря" Микита Корзун. Ексгравець "Динамо" (Київ) отримав річну дискваліфікацію за договірні матчі та має сплатити штраф у 11,1 тис. білоруських рублів (162,4 тис. грн.).

Додамо, що саме зі стану киян він перейшов у "Шахтар".