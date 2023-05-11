Слідом за Світолиною: Ястремська залишає "тисячник" у Римі

У першому колі турніру WTA 1000 у Римі українка Даяна Ястремська (WTA 158) програла росіянці Ганні Калинській (WTA 57) – 4:6, 2:6.

Матч тривав 76 хвилин.

Це була п'ята зустріч тенісисток, Даяна програла втретє.

Нагадаємо, на шляху до основної сітки турніру Даяна подолала дві стадії кваліфікації.

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Додамо, що сьогодні з 1/32 фіналу на Italian Open стартує новоспечена перша ракетка України Марта Костюк та експерша ракетка Ангеліна Калініна.