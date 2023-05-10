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У Саудівській Аравії підтвердили намір організувати мегавечір боксу за участі Усика

Дата вже є.

У Саудівській Аравії підтвердили намір організувати мегавечір боксу за участі Усика
Не вистачає лише Вайлдера
Фото: Skysports.com

З’явилися деталі організації боксерського мегашоу, яке може відбутися в грудні цього року в Саудівській Аравії за участі чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО), володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також двома колишніми чемпіонами Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) та Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO).

Організатори вже визначилися з датою проведення шоу, але поки вона тримається в секреті, повідомляє isport.ua з посиланням на Skill Challenge Entertainment.

"Звичайно, у нас є дата цього інвенту. Але я вам її не скажу. Це буде найкраще видовище в світі боксу, можу запевнити. Я займаюся цією справою вже 30 років, але саудівці роблять це інакше.

Принц Халід організує все на найвищому рівні, навіть такі невеликі та звичні речі, як пресконференція. Якщо подивитися на пресконференції в Саудівській Аравії, то вони відрізняються від тих, які ви бачили раніше.

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Ще одна річ - турбота про бійців. Принц Халід особисто стежить за тим, щоб до кожного з них ставилися з максимальною повагою. Вони одержують усе необхідне. Це як свіжий ковток повітря, щоб побачити, куди має рухатися бокс. Таке просто приємно бачити, це те, чого потребує спорт", - заявив представник Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.

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