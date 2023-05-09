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Запорізька асоціація футболу закликала ПФЛ та УАФ дотримуватися рівноправності та демократичних принципів

Кільком клубам не сподобалася зустріч президентів чотирьох клубів Першої ліги з головую УАФ.

Запорізька асоціація футболу закликала ПФЛ та УАФ дотримуватися рівноправності та демократичних принципів

Запорізька асоціація футболу в особі її голови Бориса Розсохи опублікувала відкритого листа на адресу керівництва ПФЛ та УАФ, в якому закликала до демократичного шляху керування Професійною футбольною лігою України.

Повний текст заяви.

Раніше президенти чотирьох клубів Першої ліги – "Полісся", "Оболоні", ЛНЗ та "Карпат" – провели зустріч із президентом УАФ Андрієм Павелком, що викликало критику та низку заяв від керівних осіб інших клубів ПФЛ.

Зокрема, невдоволення висловлював запорізький "Металург", після чого з заявою у відповідь виступило "Полісся".

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Выдзначимо, лідером “чемпіонської” групи Першої ліги є "Полісся", на другому місці йде "Оболонь". Обидва клуба практично недосяжні для суперників.

До кінця чемпіонату команди проведуть ще по три гри.

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