Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) в 6-му раунді переміг нокаутом латвійця Річарда Болотніка(19-7-1, 8 КО).

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Відзначимо, що перемога над Болотніком стала для 36-річного українця другою після повернення в ринг. Раніше він виграв за очками у Жозуе Обандо.

Після бою Гвоздик висловився про перемогу над латвійцем.

"Приголомшливе почуття знову відчути себе в обоймі. Спасибі моїй команді і моїм хлопцям, які прилетіли мене підтримати! Зроблено важливий крок. Чекаю нових викликів в майбутньому, - цетує українця xsport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, бій Гвоздик – Болотнік пройшов в андеркарді шоу Сауль Альварес – Джон Райдер.