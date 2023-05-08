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Гвоздик прокоментував перемогу над Болотніком

Українець здобув другу перемогу після повернення.

Гвоздик прокоментував перемогу над Болотніком
Олександр Гвоздик
Фото: Matchroom

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) в 6-му раунді переміг нокаутом латвійця Річарда Болотніка(19-7-1, 8 КО).

Відзначимо, що перемога над Болотніком стала для 36-річного українця другою після повернення в ринг. Раніше він виграв за очками у Жозуе Обандо.

Після бою Гвоздик висловився про перемогу над латвійцем.

"Приголомшливе почуття знову відчути себе в обоймі. Спасибі моїй команді і моїм хлопцям, які прилетіли мене підтримати! Зроблено важливий крок. Чекаю нових викликів в майбутньому, - цетує українця xsport.ua.

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Нагадаємо, бій Гвоздик – Болотнік пройшов в андеркарді шоу Сауль Альварес – Джон Райдер.

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