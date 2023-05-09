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Збірна України – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світу з артистичного плавання у Монпельє

У скарбничці нашої команди три нагороди.

Збірна України – у топ-3 медального заліку на етапі Кубка світу з артистичного плавання у Монпельє
Фото: suspilne.media/sport

На етапі Кубка світу з артистичного плавання, що завершився у Монпельє (Франція), збірна України посіла третє місце медального заліку.

У скарбничці нашої команди 3 медалі: 2 золоті та срібна.

Марина та Владислава Олексієви здобули перемогу у змаганні дуетів у довільній програмі.

Також збірна України у складі Марти Федіної, Вероніки Гришко, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангелини Овчинникової, Валерії Тищенко, Влади та Марини Олексійових посіла перше місце у змаганнях в акробатичній програмі.

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Лідер нашої збірної Марта Федіна стала срібною призеркою у соло.

Наші дівчата у загальнокомандній першості поступилися лише японкам та китаянкам.

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