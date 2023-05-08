Костюк дебютувала у статусі першої ракетки України

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг, за яким першою ракеткою України стала Марта Костюк.

20-річна киянка змінила на українському тенісному Олімпі Ангеліну Калініну і тепер посідає 40 місце у світовому рейтингу.

У свою чергу Ангеліна втратила 13 позицій і опустилася на 47-е місце.

Продовжує прогресувати Леся Цуренко, вона вже на 68-й позиції.

Однак найвражаючіший прогрес продемонструвала експерва ракетка України Еліна Світоліна, яка після виходу до півфіналу турніру до Сен-Мало злетіла аж на 548 позицій і тепер посідає місце у середині шостої сотні.

У топ-10 рейтингу WTA без суттєвих змін. Білоруска Аріна Соболенко трохи скоротила відставання від Іги Швьонтек і найближчим часом змагатиметься з нею за лідерство в рейтингу.

Три позиції втратила туніска Онс Жабер, тепер вона сьома. Особистий рекорд встановила Єлена Рибакіна з Казахстану – шоста позиція. Марія Саккарі та Дар'я Касаткіна помінялися місцями.