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Світоліна вперше після повернення здобула другу перемогу поспіль

Була обіграна Ісалін Бонавентюр.

Світоліна вперше після повернення здобула другу перемогу поспіль
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

У другому колі турніру WTA 125 у Сен-Мало (Франція) експерша ракетка України Еліна Світоліна зустрічалася з четвертою сіяною Ісалін Бонавентюр із Бельгії (№84 WTA).

Українка здобула супервольову перемогу – 2:6, 6:4, 7:6 (7-5).

Зустріч тривала дві години та 23 хвилини.

Раніше тенісистки не грали між собою.

Після повернення з декрету Еліна виграла третій матч із семи. Востаннє Світоліна відігравалася після програшу першого сету з перемогою на вирішальному тай-брейку у 2021-му в Індіан-Веллс у матчі з Сораною Кирстею - 4:6, 6:4, 7:6(7-3)..

За право вийти до півфіналу Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Леолії Жанжан (№137 WTA, Франція)/Лучії Бронцетті (№97 WTA, Італія).

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