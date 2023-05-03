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Міжнародна федерація водних лиж та вейкборду продовжила бан для російських та білоруських спортсменів

Раніше МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація водних лиж та вейкборду продовжила бан для російських та білоруських спортсменів
Фото: iwwf.sport

Міжнародна федерація водних лиж та вейкборду (IWWF) продовжила бан для російських та білоруських спортсменів, повідомляєпресслужба IWWF.

“Після великих консультацій зі спортсменами та зацікавленими сторонами з цього питання Бюро IWWF вирішило зберегти усунення російських та білоруських спортсменів від усіх заходів IWWF. Федерація продовжить стежити за ситуацією в Україні та перегляне свою позицію у разі зміни обставин”, – йдеться у заяві IWWF.

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Нагадаємо, що IWWF заборонила виступати представникам Росії та Білорусі у березні минулого року. Також від участі у змаганнях під егідою IWWF було усунуто й офіційних чиновників.

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