Другій ракетці Росії заборонили на Wimbldon носити на формі рекламу підсанкційної компанії

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій (WTA 13) заборонили носити на спортивній формі спонсорський логотип "Татнафти", повідомляє xsport.ua з посиланням на ВВС.

Це розпорядження стосується Wimbledon.

За словами 26-річної тенісистки, вона підписала персональну декларацію, яка є обов'язковою для всіх росіян і білорусів на цьому трав'яному мейджорі.

При цьому росіянка заперечувала, що має чинний контракт із ЦСКА.

Також Кудерметовій заборонено на час змагань отримувати від спонсора кошти.

"Так, якщо я захочу зіграти на Wimbledon, то повинна буду прибрати логотип. Що стосується ЦСКА, то я тренувалася там, коли була молодою.

Це був мій тенісний клуб, коли я жила в Москві, але зараз я там не тренуюся і не маю контракту", - заявила друга ракетка Росії.