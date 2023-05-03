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Другій ракетці Росії заборонили на Wimbldon носити на формі рекламу підсанкційної компанії

"Татнафта" – під санкціями у Великій Британії.

Другій ракетці Росії заборонили на Wimbldon носити на формі рекламу підсанкційної компанії
Вероніка Кудерметова
Фото: EPA/UPG

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій (WTA 13) заборонили носити на спортивній формі спонсорський логотип "Татнафти", повідомляє xsport.ua з посиланням на ВВС.

Це розпорядження стосується Wimbledon.

За словами 26-річної тенісистки, вона підписала персональну декларацію, яка є обов'язковою для всіх росіян і білорусів на цьому трав'яному мейджорі. 

При цьому росіянка заперечувала, що має чинний контракт із ЦСКА.

Також Кудерметовій заборонено на час змагань отримувати від спонсора кошти.

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"Так, якщо я захочу зіграти на Wimbledon, то повинна буду прибрати логотип. Що стосується ЦСКА, то я тренувалася там, коли була молодою.

Це був мій тенісний клуб, коли я жила в Москві, але зараз я там не тренуюся і не маю контракту", - заявила друга ракетка Росії.

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