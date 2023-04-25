Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСпорт

Вімблдон перерахує із кожного проданого квитка 1£ на допомогу Україні

Також організатори не пустять на турнір російських та білоруських журналістів.

Вімблдон перерахує із кожного проданого квитка 1£ на допомогу Україні
Вімблдон
Фото: cnbc.com

На спеціальній пресконференції організатори Вімблдону повідомили, що один фунт з кожного проданого квитка на тенісне змагання буде передано на потреби України, інформує btu.org.ua.

До речі, британці розраховують зібрати близько 500 тисяч фунтів.

Крім цього, організатори покриють витрати українських тенісистів і одного члена їхньої команди на весь трав'яний сезон.

Підписуйтесь на наш Google News

Також Вімблдон не транслюватиметься на телебаченні Росії та Білорусі, а ЗМІ цих країн не будуть акредитовані.

При цьому на Wimbledon-2023 будуть заборонені всі символи Росії та Білорусі.

Матчи основной сетки трав'яного мейджора пройдут с 3 по 16 июля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies