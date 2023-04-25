Вімблдон перерахує із кожного проданого квитка 1£ на допомогу Україні

Також організатори не пустять на турнір російських та білоруських журналістів.

На спеціальній пресконференції організатори Вімблдону повідомили, що один фунт з кожного проданого квитка на тенісне змагання буде передано на потреби України, інформує btu.org.ua.

До речі, британці розраховують зібрати близько 500 тисяч фунтів.

Крім цього, організатори покриють витрати українських тенісистів і одного члена їхньої команди на весь трав'яний сезон.

Також Вімблдон не транслюватиметься на телебаченні Росії та Білорусі, а ЗМІ цих країн не будуть акредитовані.

При цьому на Wimbledon-2023 будуть заборонені всі символи Росії та Білорусі.

Матчи основной сетки трав'яного мейджора пройдут с 3 по 16 июля.