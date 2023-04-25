Збірна України – у топ-4 медального заліку ЧЄ з боротьби

У столиці Хорватії Загребі під егідою Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби пройшов чемпіонат Європи з боротьби.

Першість дуже успішно склалася для українських спортсменів. У скарбничку нашої збірної було покладено 11 нагород – 3 золоті та по 4 срібні та бронзові.

Найпродуктивнішою виявилася наша жіноча команда - у жіночій боротьбі було завойовано 6 медалей (2 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза").

Выдзначимо, жіноча команда України другий рік поспіль стала найкращою на континенті.

Ще 3 медалі (1 "золото" та 2 "бронзи") були завойовані у вільній боротьбі. Ще 2 медалі (1 "срібло" та 1 "бронза") завоювали представники греко-римського стилю.

Таким чином, збірна України посіла четверте місце у медальному заліку.

Перше місце, як за кількістю завойованих медалей, так і за нагородами вищої проби, належить команді Туреччини.

Медальний залік чемпіонату Європи-2023 з боротьби: