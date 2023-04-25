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Збірна України – у топ-4 медального заліку ЧЄ з боротьби

Турнір пройшов у Загребі.

Збірна України – у топ-4 медального заліку ЧЄ з боротьби

У столиці Хорватії Загребі під егідою Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби пройшов чемпіонат Європи з боротьби.

Першість дуже успішно склалася для українських спортсменів. У скарбничку нашої збірної було покладено 11 нагород – 3 золоті та по 4 срібні та бронзові.

Найпродуктивнішою виявилася наша жіноча команда - у жіночій боротьбі було завойовано 6 медалей (2 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза").

Выдзначимо, жіноча команда України другий рік поспіль стала найкращою на континенті.

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Ще 3 медалі (1 "золото" та 2 "бронзи") були завойовані у вільній боротьбі. Ще 2 медалі (1 "срібло" та 1 "бронза") завоювали представники греко-римського стилю.

Таким чином, збірна України посіла четверте місце у медальному заліку.

Перше місце, як за кількістю завойованих медалей, так і за нагородами вищої проби, належить команді Туреччини.

Медальний залік чемпіонату Європи-2023 з боротьби:

  1. Туреччина – 17 медалей (6 золотих + 3 срібні + 8 бронзових)
  2. Азербайджан – 14 (5 + 6 + 3)
  3. Вірменія – 5 (4 + 0 + 1)
  4. УКРАЇНА - 11 (3 + 4 + 4)
  5. Болгарія – 11 (3 + 3 + 5)
  6. Грузія – 11 (2 + 2 + 7)
  7. Румунія - 5 (2 + 0 + 3)
  8. Угорщина – 6 (1 + 2 + 3)
  9. Молдова – 4 (1 + 2 + 1)
  10. Греція – 3 (1 + 1 + 1).
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