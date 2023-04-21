Ще дві українки поборються за "золото" континентальної першості з боротьби

У столиці Хорватії Загребі триває чемпіонат Європи-2023 з боротьби.
У програмі жіночої вільної боротьби ще дві українки спробують стати чемпіонками континенту.
У ваговій категорії до 57 кг Аліна Грушина-Акобія у півфіналі перемогла болгарку Евеліну Ніколову і боротиметься за золото з представницею Азербайджану Жалою Алієвою.
Також за медаль найвищого ґатунку боротиметься Ірина Коляденко. Українка, яка в півфіналі у ваговій категорії до 62 кг здолала Йоганну Ліндборг зі Швеції, зустрінеться з норвежкою Грейсі Буллен.
Додамо, що ще дві українки спробують завоювати бронзу - Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), а також Тетяна Сова-Рижко (до 65 кг).
Зустрічі відбудуться вже сьогодні.
Нагадаємо, напередодні срібними призерками європейської першості стали