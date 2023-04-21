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Ще дві українки поборються за "золото" континентальної першості з боротьби

Аліна Грушина-Акобія і Ірина Коляденко вийшли до фіналу.

Ще дві українки поборються за "золото" континентальної першості з боротьби
Ірина Коляденко (синя) та Йоганна Ліндборг (Швеція) у півфіналі Чемпіонату Європи, Загреб, 20 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

У столиці Хорватії Загребі триває чемпіонат Європи-2023 з боротьби.

У програмі жіночої вільної боротьби ще дві українки спробують стати чемпіонками континенту.

У ваговій категорії до 57 кг Аліна Грушина-Акобія у півфіналі перемогла болгарку Евеліну Ніколову і боротиметься за золото з представницею Азербайджану Жалою Алієвою.

Також за медаль найвищого ґатунку боротиметься Ірина Коляденко. Українка, яка в півфіналі у ваговій категорії до 62 кг здолала Йоганну Ліндборг зі Швеції, зустрінеться з норвежкою Грейсі Буллен.

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Додамо, що ще дві українки спробують завоювати бронзу - Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), а також Тетяна Сова-Рижко (до 65 кг).

Зустрічі відбудуться вже сьогодні.

Нагадаємо, напередодні срібними призерками європейської першості стали 

Оксана ЛівачЮлія Ткач-Остапчук та Алла Бєлінська. 

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