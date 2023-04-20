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Міжнародна спілка сучасного п'ятиборства допустить до змагань росіян та білорусів

UIPM прислухався до МОК.

Міжнародна спілка сучасного п'ятиборства допустить до змагань росіян та білорусів
Фото: uipmworld.org

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) допустить російських і білоруських спортсменів до змагань при дотриманні умов Міжнародного олімпійського комітету (МОК). 

"Міжнародний союз сучасного п'ятиборства оголошує про свою повну підтримку повернення до змагань під егідою UIPM спортсменів з паспортами Росії і Білорусі, заснованого на рекомендаціях для міжнародних федерацій, опублікованих МОК 28 березня 2023 року.

UIPM підтримує шлях повернення "незалежних нейтральних спортсменів" з паспортами Росії і Білорусі, щоб дозволити атлетам всіх національностей змагатися відповідно до Олімпійської хартії і особливо принципом недискримінації", - цетує заяву UIPM xsport.ua.

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"Ми твердо переконані, що спорт повинен бути політично нейтральним і зараз, більш ніж коли-небудь, повинен служити засобом досягнення миру і символом солідарності між спортсменами.

Тепер UIPM буде працювати над розробкою необхідних процесів незалежної перевірки, щоб полегшити повернення цих спортсменів, в консультації з МОК і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF)", - зазначено у заяві.

Раніше МОК рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань в нейтральному статусі, однак з деякими обмеженнями.

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