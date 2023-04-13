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НОК України провів переговори з "невизначеними" міжнародними федераціями з реадмісії Росії

Процес був здійснений за допомогою відеозв'язку.

НОК України провів переговори з "невизначеними" міжнародними федераціями з реадмісії Росії
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт спільно з президентами національних федерацій провели відеодзвінки з міжнародними організаціями, які не визначилися з приводу допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі, повідомляє insidethegames.biz.

Зокрема, українські офіційні особи обговорили виконання рекомендацій Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із керівниками Міжнародної федерації спортивного скелелазіння, Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства та Міжнародної федерації спортивної стрільби.

Тобто. з представниками тих міжнародних федерацій, які нині мають невизначену позицію чи планують розглянути питання про допуск до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

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Українські представники апелюють зібраними фактами і публічними свідоцтвами про приналежність російських і білоруських атлетів до військових формувань, підтримки війни в Україні, а також порушення принципів Олімпійської хартії і певних МОК критеріїв "нейтральності".

Раніше Україна заявила, що бойкотуватиме будь-які відбіркові змагання Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо в них братимуть участь росіяни.

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