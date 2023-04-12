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"Полісся" розірвало контракт із футболістом, який штовхнув жінку-арбітра у матчі Першої ліги

Вадим Червак залишився без клубу.

"Полісся" розірвало контракт із футболістом, який штовхнув жінку-арбітра у матчі Першої ліги
Вадим Червак
Фото: ФК "полісся"

ФК "Полісся" достроково припинив співпрацю з захисником Вадимом Черваком, повідомляє клубна пресслужба.

Керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з гравцем після прикрого інциденту у недільному матчі Першої ліги проти МФК "Металург" (1:2), до якого був причетний Червак.

Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" - клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі з "Металургом" Червак штовхнув жінку-арбітра Софію Причину, яка була головним арбітром матчу.

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За це вона нагородила його прямою червоною карткою.

Відзначимо, після гри Червак вибачився у арбітра та партнерів по команді.

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