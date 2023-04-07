"Карпати" відмовилися від співпраці з Joma, яка одягає російськи команди

"Карпати" презентували домашню форму від нового технічного спонсора клубу компанії Nike.

В цій формі львів’яни вийдуть на поле вже завтра, 8 квітня, у матчі чемпіонату Першої ліги проти "Кременя". У продажу форма з’явиться за 2 тижні.

Тепер леви одягаються в Nike!



В найкоротші терміни ми змінили технічного партнера, і основна команда вже завтра вийде на матч у новій формі.



Ми продовжуємо працювати над тим, аби перевдягнути у нову форму всі команди клубу.



P. S. Очікуйте нову форму в фаншопі вже через 2 тижні pic.twitter.com/nRJilvDlUL — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) April 7, 2023

Нагадаємо, у березні "Карпати" змінили техничного спонсора. Замість іспанської компанії Joma новим технічним партнером клубу став бренд Nike. Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції іспанців щодо припинення роботи на російському ринку.

Зазначимо, що компанія Joma стала технічним спонсором, зокрема, санкт-петербурзького "Зеніту". Хоча, Joma і продовжує працювати зі збірними України.

"Карпати" завершили осінню внутрішню кампанію на другому місці групи А Першої ліги. Львів’яни поступаються "Поліссю" 12-ма очками.