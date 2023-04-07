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"Карпати" відмовилися від співпраці з Joma, яка одягає російськи команди

Тепер "леви" одягаються в Nike.

"Карпати" відмовилися від співпраці з Joma, яка одягає російськи команди
Фото: "Карпати"

"Карпати" презентували домашню форму від нового технічного спонсора клубу компанії Nike.

В цій формі львів’яни вийдуть на поле вже завтра, 8 квітня, у матчі чемпіонату Першої ліги проти "Кременя". У продажу форма з’явиться за 2 тижні.

Нагадаємо, у березні "Карпати" змінили техничного спонсора. Замість іспанської компанії Joma новим технічним партнером клубу став бренд Nike. Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції іспанців щодо припинення роботи на російському ринку.

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Зазначимо, що компанія Joma стала технічним спонсором, зокрема, санкт-петербурзького "Зеніту". Хоча, Joma і продовжує працювати зі збірними України.

"Карпати" завершили осінню внутрішню кампанію на другому місці групи А Першої ліги. Львів’яни поступаються "Поліссю" 12-ма очками.

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