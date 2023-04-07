Мудрік отримав нового головного тренера

Френк Лемпард знову в грі

Френк Лемпард повертається на "Стемфорд Брідж" – 44-річного англійського фахівця призначено головним тренером "Челсі", за який виступає українець Михайло Мудрик.

Поки що, Френк буде керувати "пенсіонерами" до кінця сезону-2022/23, повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нагадаємо, Лемпард очолював "Челсі" з 2019 по 2021 рік.

Лемпард є живою легендою "Челсі". Експівзахисник збірної Англії виступав у футболці "синіх" з 2001 до 2014 року. За цей період він провів у АПЛ 429 матчів, у яких відзначився 147 голами.

Окрім "Челсі", Лемпард також очолював "Дербі Каунті" (2018–2019) та "Евертон" (2022–2023), за який грає український захисник Віталій Миколенко.