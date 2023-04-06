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Федерація хокею України виграла суд з прав на УХЛ

Організація судилася с кількома клубами ліги.

Федерація хокею України виграла суд з прав на УХЛ
Фото: ФХУ

Пресслужба Федерації хокею України (ФХУ) повідомила, що організація виграла суд у клубів "Донбас", "Білий Барс" та "Динамо" Харків у справі корпоративних прав на Українську хокейну лігу (УХЛ).

"У листопаді 2021 року хокейні клуби "Донбас", "Білий Барс" та "Динамо" Харків звернулися до суду із позовом для позбавлення Федерації хокею України корпоративних прав до УХЛ.

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Учора, 5 квітня, Північний апеляційний господарський суд вказав на безпідставність та необґрунтованість вимог клубів "Донбас", "Білий Барс" та "Динамо" Харків та відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Постанова суду набула законної сили, корпоративні права Федерації захищені в повному обсязі", - сказано у релізі ФХУ.

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