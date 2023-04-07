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Безусу вистачило лише 12 хвилин, щоб отримати дві жовті картки у півфіналі Кубка Кіпру

"Омонія" та "Пафос" переможця не виявили.

Безусу вистачило лише 12 хвилин, щоб отримати дві жовті картки у півфіналі Кубка Кіпру
Роман Безус
Фото: ФК "Омонія"

У першому півфінальному матчі Кубка Кіпру клуб українців Романа Безуса та Артема Бесєдіна "Омонія" на виїзді зустрічалася з клубом із гучним ім'ям "Пафос".

Матч завершився результативною нічиєю – 1:1.

Бесєдін не потрапив до заявки на матч, а Безус вийшов на поле на 70-й хвилині. А вже за 12 хвилин українець залишив свою команду у чисельній меншості – Роман отримав дві ЖК та залишив поле.

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На той час гості вели у рахунку, але не зуміли втримати свою перевагу – господарі зрівняли рахунок на 90+2 хвилині.

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