Безусу вистачило лише 12 хвилин, щоб отримати дві жовті картки у півфіналі Кубка Кіпру

У першому півфінальному матчі Кубка Кіпру клуб українців Романа Безуса та Артема Бесєдіна "Омонія" на виїзді зустрічалася з клубом із гучним ім'ям "Пафос".

Матч завершився результативною нічиєю – 1:1.

Бесєдін не потрапив до заявки на матч, а Безус вийшов на поле на 70-й хвилині. А вже за 12 хвилин українець залишив свою команду у чисельній меншості – Роман отримав дві ЖК та залишив поле.

На той час гості вели у рахунку, але не зуміли втримати свою перевагу – господарі зрівняли рахунок на 90+2 хвилині.