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Спонсором турецького "Бешикташа" стане "Газпром", - ЗМІ

Російська компанія перейшла на турецький ринок.

Спонсором турецького "Бешикташа" стане "Газпром", - ЗМІ
Фото: sozcu.com.tr

Стамбульський футбольний клуб "Бешикташ" підпише п'ятирічну угоду з "Газпромом", повідомляє sozcu.com.tr.

Після того, як німецький "Шальке-04" припинив співпрацю з "Газпромом" після початку війни в Україні, найбільша російська газорозподільна компанія вирішила перенести свою спонсорську діяльність в іншу країну.

За інформацією видання, віце-президент "Бешикташа" Серхан Четінсая наступного тижня відвідає Росію на запрошення голови правління "Газпрому" Олексія Міллера. Згідно з досягнутою 5-річною угодою, турецький клуб отримає 60 млн євро за 3-річне спонсорство назви стадіону.

При цьому після закінченню цього терміну сторони знову сядуть до столу переговорів і обговорять деталі останніх двох років контракту.

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Нагадаємо, багаторічна співпраця між "Бешикташем" та Vodafone, яка почалася у 2008 році, завершується наприкінці поточного сезону.

За цей період "Бешикташ" отримав 29 млн доларів за 5-річну рекламу та 116 млн доларів за 15-річні права на назву стадіону.

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