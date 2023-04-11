«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСпорт

Безуса відсторонили від тренувань із першою командою "Омонії"

Українець посварився з одноклубником через вилучення.

Безуса відсторонили від тренувань із першою командою "Омонії"
Роман Безус
Фото: twitter.com/OMONOIAfootball

Українського хавбека кіпрської "Омонії" Романа Безуса відсторонили від тренувань із першою командою, повідомляє isport.ua.

Раніше українець був вилучений у півфінальному матчі Кубка Кіпру проти "Пафоса" (1:1), отримавши дві жовті картки протягом 12 хвилин. Однак він міг узяти участь у наступному матчі ліги, але був відсторонений.

Після цього Роман посварився з одноклубником, якому не сподобалася поведінка українця і те, що він підставив команду.

Як дисциплінарний захід головний тренер "Омонії" Софроніс Аугусті вирішив відсторонити Безуса від тренувань із першою командою.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як довго українець буде відсутній у складі клубу поки невідомо.

Нагадаємо, що саме гол Безуса на 90+7 хвилині вивів "Омонію" у півфінал Кубка Кіпру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies