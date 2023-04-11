Безуса відсторонили від тренувань із першою командою "Омонії"

Українського хавбека кіпрської "Омонії" Романа Безуса відсторонили від тренувань із першою командою, повідомляє isport.ua.

Раніше українець був вилучений у півфінальному матчі Кубка Кіпру проти "Пафоса" (1:1), отримавши дві жовті картки протягом 12 хвилин. Однак він міг узяти участь у наступному матчі ліги, але був відсторонений.

Після цього Роман посварився з одноклубником, якому не сподобалася поведінка українця і те, що він підставив команду.

Як дисциплінарний захід головний тренер "Омонії" Софроніс Аугусті вирішив відсторонити Безуса від тренувань із першою командою.

Як довго українець буде відсутній у складі клубу поки невідомо.

Нагадаємо, що саме гол Безуса на 90+7 хвилині вивів "Омонію" у півфінал Кубка Кіпру.