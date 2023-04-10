ФБУ роздала індивідуальні нагороди Суперліги

Напередодні завершився сезон в українській Суперлізі за підсумками якого Федерація баскетболу України (ФБУ) назвала найкращих гравців.

Приз MVP - найкращому гравцю сезону - отримав баскетболіст збірної України та чемпіона країни "Будівельника" Володимир Конєв, повідомляє isport.ua. На його рахунку 15,2 очка в середньому в 31 матчі. Також форвард має 6,6 підбирань та 3,4 асисти.

Кращим форвардом сезону був названий Вадим Золотинський з "Київ-Баскету".

Нагороду найкращому центровому отримав партнер Конєва по команді Максим Сандул, який в середньому по сезону має в своєму активі дабл-дабл з 11,3 очків і 11 підбирань.