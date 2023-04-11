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Циганков зіграв у другому поспіль каталонському дербі

"Барселона" та "Жирона" голів не забила.

Циганков зіграв у другому поспіль каталонському дербі
"Жирона" відстояла нічию на "Ноу Камп"
Фото: EPA/UPG

У рамках заключного матчу 28-го туру Ла Ліги "Барселона" на "Ноу Камп" приймала каталонських земляків з "Жирони".

Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

У стартовому складі гостей на поле вийшов Віктор Циганков, котрий вже на 2-й хвилині мав реальний шанс відкрити рахунок у матчі. 

Зазначимо, для українця, який відіграв 71 хвилину, це дербі стало другим поспіль. Нагадаємо, у попередньому турі "Жирона" на домашньому "Монтіліві" обіграла "Еспаньйол" - 2:1.

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Віктор Циганков проти Гаві
Фото: EPA/UPG
Віктор Циганков проти Гаві

Підопічні Хаві продовжують із 13-очковим гандикапом над "Реалом" лідирувати у турнірній таблиці.

У свою чергу "Жирона" розташувалася на 11 місці.

Огляд матчу "Барселона" - "Жирона".

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