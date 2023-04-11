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Російська тенісистка більше не одягатиме футболку московського "Спартака" після критики з боку першої ракетки світу

Слова Іги Швентек подіяли на 25-у ракетку світу.

Російська тенісистка більше не одягатиме футболку московського "Спартака" після критики з боку першої ракетки світу
Іга Швьонтек
Фото: EPA/UPG

22-річна російська тенісистка Анастасія Потапова (25 WTA) заявила, що більше не одягатиме на корті футболку московського "Спартака" після того, як перша ракетка світу Іга Швьонтек розкритикувала цей жест росіянки, заявивши, що їй не слід показувати свої погляди таким чином на тлі війни в Україні.

"Щиро кажучи, я була здивована. Я думала, що росіянка зрозуміла, що їй не слід демонструвати свою думку таким чином у такі моменти, навіть якщо вона вболіває за певну команду", - цитує dailymail.co.uk Швьонтек, яка під час матчів носить український прапор на кепці.

"Я розмовляла з Жіночою тенісною асоціацією (WTA), і в якомусь сенсі зрозуміла, що таких ситуацій має бути менше, тому що вони пояснюватимуть іншим гравцям, що зараз не можна просувати російські команди, що мене трохи заспокоїло", - зазначила польська тенісистка.

Нагадаємо, Потапова зіткнулася з різкою реакцією на фотографію, яку вона розмістила у своєму акаунті в Instagram, де вона була у футболці "Спартака" під час турніру в Каліфорнії минулого місяця.

Анастасія Потапова
Фото: Instagram
Анастасія Потапова
Крім того, росіянка отримала офіційне попередження від WTA, але запевняє, що навмисно не порушувала жодних правил.

"Штрафу не було, це було просто попередження – сказали більше так не робити. Якщо це повториться, то мені або не нарахують очки за турнір, де я це зроблю, або оштрафують на 5000 дол. Звичайно, вибір упав би на гроші, а не на очки.

Я не люблю навмисно порушувати будь-які правила. Тому вдруге такого не буде. Я поважаю місце, де працюю", – цитує Потапову видання.

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Зазначимо, російським та білоруським гравцям було дозволено очно продовжувати змагатися у турах WTA та ATP.

Додамо, що на Miami Open наприкінці минулого місяця був ще один примітний момент за участю Потапової.

Українка Марта Костюк (38 WTA) після програного матчу росіянці (1:6, 1:6) відмовилася від звичайних рукопотисків після матчу.

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