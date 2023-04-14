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Міжнародний союз триатлону допустив росіян та білорусів до змагань

World Triathlon дослухався рекомендацій МОК.

Міжнародний союз триатлону допустив росіян та білорусів до змагань
Фото: marathonec.com

Міжнародний союз триатлону (World Triathlon) прийняв рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним прапором, повідомляє пресслужба організації.

"Виконавчий комітет World Triathlon схвалив рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення до змагань спортсменів з російськими та білоруськими паспортами та скасував призупинення участі атлетів у змаганнях під егідою організації", - йдеться у заяві.

Вказується, що це рішення ухвалено з метою відкрити шлях для незалежних нейтральних спортсменів із громадянством РФ та РБ, а також для офіційних осіб обох країн, щоб вони змогли брати участь у заходах під егідою організації.

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World Triathlon спільно з МОК та Асоціацією міжнародних федерацій олімпійських літніх видів спорту зараз працюють у цьому напрямі, розробляючи процес незалежної перевірки.

Раніше глава МВС Німеччини Ненсі Фезер пригрозила відмовою у видачі віз спортсменам із РФ, якщо МОК допустить їх до змагань.

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