Ковтун став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Ілля став третім у особистому багатоборстві.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що проходить у турецькій Анталії, напередодні завершилися змагання у особистому багатоборстві у чоловіків.

Український гімнаст Ілля Ковтун посів третє місце.

За підсумками турніру Ковтун набрав 83,032 бали.

Чемпіоном континенту став господар змагань Адем Асіл. Срібним призером – британець Джейк Джарман.

ЧЄ-2023. Особисте багатоборство.

Адем Асіл (Туреччина) - 84.965 Джейк Джарман (Велика Британія) – 83.463 Ілля Ковтун (Україна) – 83.032

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України у командних змаганнях кваліфікувалася на чемпіонат світу.