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Ковтун став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Ілля став третім у особистому багатоборстві.

Ковтун став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що проходить у турецькій Анталії, напередодні завершилися змагання у особистому багатоборстві у чоловіків.

Український гімнаст Ілля Ковтун посів третє місце.

За підсумками турніру Ковтун набрав 83,032 бали.

Чемпіоном континенту став господар змагань Адем Асіл. Срібним призером – британець Джейк Джарман.

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ЧЄ-2023. Особисте багатоборство.

  1. Адем Асіл (Туреччина) - 84.965
  2. Джейк Джарман (Велика Британія) – 83.463
  3. Ілля Ковтун (Україна) – 83.032

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України у командних змаганнях кваліфікувалася на чемпіонат світу.

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