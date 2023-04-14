Ковтун став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що проходить у турецькій Анталії, напередодні завершилися змагання у особистому багатоборстві у чоловіків.
Український гімнаст Ілля Ковтун посів третє місце.
За підсумками турніру Ковтун набрав 83,032 бали.
Чемпіоном континенту став господар змагань Адем Асіл. Срібним призером – британець Джейк Джарман.
ЧЄ-2023. Особисте багатоборство.
- Адем Асіл (Туреччина) - 84.965
- Джейк Джарман (Велика Британія) – 83.463
- Ілля Ковтун (Україна) – 83.032
Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України у командних змаганнях кваліфікувалася на чемпіонат світу.