Наставник жіночої збірної України з біатлону назвав умову для повернення в команду ексросіянки

Новий старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував інформацію про можливе повернення Катерини Бех до складу національної команди.

"Ситуація складна. Можливо, воно не на часі. Треба розділити на дві частини: політична і спортивна. Якщо спортивна – це безумовно сильна спортсменка. Чемпіонка світу серед юніорок – це показник, що перспектива її велика. І далі питання – чи ми розвиваємо її перспективу, чи ні. Як спортсменка, вона б допомогла", - цетує Зоца sport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

"Інша справа – я навіть як людина, як громадянин країни, як тренер – те, що вона була громадянкою Росії, я навіть на це не так сильно... Головне, як людина зараз ставиться до цього усього, як вона зараз ставиться до війни.

Є Надія Бєлкіна та Настя Рассказова – вони узагалі не виїжджали в Росію після того, як почалося. Це позиція людей, ми її маємо поважати.

Якщо така позиція є у Бех, то чому ні. Досі я її позиції не чув, як громадянки, як людини", – зазначив старший тренер збірної.

Нагадаємо, Бех була відрахована зі збірної України після того, як виїхала на територію Росії у перші дні війни.